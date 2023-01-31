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Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

В Башкирии в 2022 году количество заразившихся сифилисом выросло на 17%

31 января 2023, 03:51
Фото: 1MI
В минувшем году опасное заболевание диагностировали у 303 жителей республики.

По данным регионального Роспотребнадзора в Башкирии зафиксирован рост заражений сифилисом, заболеванием которое передается в основном половым путем и без положенного и весьма сложного лечения может приводить к крайне тяжелым последствиям.

Так в минувшем году, за весь год с января по декабрь в регионе выявили 303 случая данного заболевания, для сравнения в 2021 году количество заболевших сифилисом составляло 258 человек. Примечательно, что двое из заболевших в 2021 году дети в возрасте до 14 лет. Данных о том были ли среди заболевших в 2022 году дети ведомство не привело.

В целом ситуация в Башкирии с данным заболеванием удовлетворительная, уровень пораженности сифилисом в 2022 году составил 7,53 на 100 тысяч населения, тогда как у «лидера» по Приволжскому федеральному округу Саратовской области данный показатель составил почти втрое больше — 19,68.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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