В Башкирии в 2022 году количество заразившихся сифилисом выросло на 17%

Так в минувшем году, за весь год с января по декабрь в регионе выявили 303 случая данного заболевания, для сравнения в 2021 году количество заболевших сифилисом составляло 258 человек. Примечательно, что двое из заболевших в 2021 году дети в возрасте до 14 лет. Данных о том были ли среди заболевших в 2022 году дети ведомство не привело.