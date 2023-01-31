Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусами в Уфе, один из которых влетел в здание

Глава следкома Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Игорю Пашнину, исполняющему обязанности руководителя следкома по Башкирии доложить ему о результатах проверки, которую еще вчера инициировал региональный СК, заподозрив, что в ДТП в центре Уфы с пассажирскими автобусами, а также пострадавшим объектом культурного наследия «Особняк Якушевых» есть состав преступления. Не менее важно, что в ДТП по последним данным от МВД по Башкирии пострадало 8 пассажиров.