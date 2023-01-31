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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 04:43

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусами в Уфе, один из которых влетел в здание

31 января 2023, 04:36
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Следствие уже ведет проверку по признакам уголовной статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава следкома Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Игорю Пашнину, исполняющему обязанности руководителя следкома по Башкирии доложить ему о результатах проверки, которую еще вчера инициировал региональный СК, заподозрив, что в ДТП в центре Уфы с пассажирскими автобусами, а также пострадавшим объектом культурного наследия «Особняк Якушевых» есть состав преступления. Не менее важно, что в ДТП по последним данным от МВД по Башкирии пострадало 8 пассажиров.

Отдельно стоит отметить, что одним из автобусов, который предположительно называют виновником происшествия, повредил особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения. Здание планируют реставрировать, однако сделать это не так то просто, предварительно понадобится провести экспертизу.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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