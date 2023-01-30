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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Момент въезда автобуса с пассажирами в памятник архитектуры в Уфе попал на видео

30 января 2023, 10:49
Фото: скриншот видео из телеграм-канала Mash-Batash
Помимо 6 пассажиров в происшествии пострадал исторический дом Якушевых.

В соцсетях опубликовано видео с видеорегистраторов автобусов, которые сегодня, 30 января около 11:40 попали в ДТП на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского в самом центре Уфы.

Видео: видео из телеграм-канала Mash-Batash

Как сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии в столкновении пострадали 6 человек, двое из которых уже отпущены на амбулаторное лечение. четверых пассажиров пришлось госпитализировать.

Пострадал при столкновении и неодушевленный предмет, который представляет большую историческую ценность, это особняк Якушевых, в который и врезался автобус.

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы
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#ДТП#Происшествия#Ирина Деревянчук#Видео
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