Момент въезда автобуса с пассажирами в памятник архитектуры в Уфе попал на видео

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В соцсетях опубликовано видео с видеорегистраторов автобусов, которые сегодня, 30 января около 11:40 попали в ДТП на оживленном перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского в самом центре Уфы.
Как сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии в столкновении пострадали 6 человек, двое из которых уже отпущены на амбулаторное лечение. четверых пассажиров пришлось госпитализировать.
Пострадал при столкновении и неодушевленный предмет, который представляет большую историческую ценность, это особняк Якушевых, в который и врезался автобус.