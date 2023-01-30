В Башкирии введут новые выплаты для медработников

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Медики Башкирии будут дополнительно получать от 4,5 до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в проекте указа главы Башкирии, опубликованном на сайте регионального Минздрава.
В документе сообщается, что социальные выплаты будут полагаться работникам поликлиник, центральный районных, районных, участковых больниц и работникам «скорой».
Финансироваться выплаты будут из бюджета республики. Предполагается, что ежегодно на данные цели будет необходимо 302,98 миллиона рублей.
Ранее глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода. Полагается выплата за 180 дней службы на передовой.