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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Башкирии введут новые выплаты для медработников

30 января 2023, 10:11
Фото: 1MI

В Башкирии медработникам введут дополнительные выплаты до 14,5 тысячи рублей

Проект указа главы республики был опубликован на сайте Минздрава Башкирии.

Медики Башкирии будут дополнительно получать от 4,5 до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в проекте указа главы Башкирии, опубликованном на сайте регионального Минздрава.

В документе сообщается, что социальные выплаты будут полагаться работникам поликлиник, центральный районных, районных, участковых больниц и работникам «скорой».

Финансироваться выплаты будут из бюджета республики. Предполагается, что ежегодно на данные цели будет необходимо 302,98 миллиона рублей. 

Ранее глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода. Полагается выплата за 180 дней службы на передовой.

Глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода
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#Элина Сайфранова
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