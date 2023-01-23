Глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
На оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что он подписал указ, согласно которому бойцы из Башкирии, участвующие в спецоперациии в статусе добровольцев, будут получать еще одну меру поддержки от республики.
Заключаться новая мера поддержки будет в дополнительной выплате в размере 200 тысяч рублей, которые будут полагаться добровольцам за нахождение на передовой линии на протяжении 180 дней, то есть чуть менее полугода.
Напомним, в конце 2022 года стало известно о том, что В Башкирии для семей участников СВО будет введено 33 меры поддержки.