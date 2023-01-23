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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Уточняется, что выплата полагается за 180 дней службы на передовой.

На оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что он подписал указ, согласно которому бойцы из Башкирии, участвующие в спецоперациии в статусе добровольцев, будут получать еще одну меру поддержки от республики.

Заключаться новая мера поддержки будет в дополнительной выплате в размере 200 тысяч рублей, которые будут полагаться добровольцам за нахождение на передовой линии на протяжении 180 дней, то есть чуть менее полугода.

Напомним, в конце 2022 года стало известно о том, что В Башкирии для семей участников СВО будет введено 33 меры поддержки.

 

В Башкирии в 2023 году для семей участников СВО будет введено 33 меры поддержки
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#Ирина Деревянчук#Общество#Радий Хабиров
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