В Башкирии к 2036 году продолжительность жизни вырастет на 4 года

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Власти Башкирии предполагают, что к 2036 году продолжительность жизни в республике увеличится на 4 года - до 73,66 года. Документ с данным прогнозом был опубликован на сайте министерства экономразвития республики.
Такой рост продолжительности жизни чиновники обуславливают снижением смертности в различных возрастных группах, в частности, в младенческом и трудоспособном возрасте.
Однако в базовом и консервативном вариантах продолжительности жизни к 2025 году вырастет до 71,13 года и до 70,92 года соответственно.