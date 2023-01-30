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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Башкирии к 2036 году продолжительность жизни вырастет на 4 года

30 января 2023, 12:34
Фото: 1MI
Данный рост спрогнозировали в министерстве экономразвития Башкирии.

Власти Башкирии предполагают, что к 2036 году продолжительность жизни в республике увеличится на 4 года - до 73,66 года. Документ с данным прогнозом был опубликован на сайте министерства экономразвития республики. 

Такой рост продолжительности жизни чиновники обуславливают снижением смертности в различных возрастных группах, в частности, в младенческом и трудоспособном возрасте. 

Однако в базовом и консервативном вариантах продолжительности жизни к 2025 году вырастет до 71,13 года и до 70,92 года соответственно. 

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