Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова

Тогда стало понятно, что Рахимов не пользуется той поддержкой, на которую притязает: общество устало, часть его ждала отставки президента. По словам Михайличенко, то, что правление Рахимова продолжится, стало ясно после того, как он договорился с Москвой, а Веремеенко не снял свою кандидатуру, но отказался от борьбы. Тогда на региональном телеканале заявили: «Поддержка Кремля — это как талант, который или есть, или его нет».