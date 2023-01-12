Первый президент республики Татарстан выразил соболезнования из-за смерти Рахимова

На имя главы Башкирии Радия Хабирова поступила телеграмма от первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева с соболезнованиями в связи с безвременной кончиной первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова, который минувшей ночью с 11 на 12 января скончался после болезни, об этом сообщает издание «Татар-информ».
По мнению коллеги в те же годы возглавлявшего соседнюю республику Муртаза Губайдуллович смог достойно самые сложные годы для республики и для всей страны
— Многолетняя политическая, экономическая и общественная деятельность Муртазы Губайдулловича во благо родной республики достойна глубокого уважения и является примером верного служения своему народу, — приводит часть телеграммы пресс-служба президента республики Татарстан.
Сообщил Минтимер Шаймиев и о том, что он благодарен Муртазе Рахимову за многолетнее плодотворное сотрудничество и рассказал о том, что его и Рахимова связывали в том числе и дружеские, братские отношения, такие же как и между народами Татарстана и Башкортостана.