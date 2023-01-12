Первый президент республики Татарстан выразил соболезнования из-за смерти Рахимова

Сообщил Минтимер Шаймиев и о том, что он благодарен Муртазе Рахимову за многолетнее плодотворное сотрудничество и рассказал о том, что его и Рахимова связывали в том числе и дружеские, братские отношения, такие же как и между народами Татарстана и Башкортостана.