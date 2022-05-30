В Башкирии живодер избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором

Очередная жуткая история о невероятно жестоком обращении с животными стала достоянием общественности. Видео произошедшего Mkset не публикует по соображениям этики, на нем зафиксированы не только издевательства над подвешенным в воздухе животным, но и казнь собаки — человек, который предположительно является ее хозяином, отрубает животному голову топором. Произошло это жестокое убийство в селе Иглино.