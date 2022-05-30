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В Башкирии живодер избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором

30 мая 03:57
Фото: скриншот видео
Видео зверств человека над животным записал из окна своего дома сосед с инвалидностью, помочь вызволить собаку от изувера он не мог физически, сообщают местные жители в соцсетях.

Очередная жуткая история о невероятно жестоком обращении с животными стала достоянием общественности. Видео произошедшего Mkset не публикует по соображениям этики, на нем зафиксированы не только издевательства над подвешенным в воздухе животным, но и казнь собаки — человек, который предположительно является ее хозяином, отрубает животному голову топором. Произошло это жестокое убийство в селе Иглино.

Разумеется собака громко скулила и визжала, чем и привлекла к происходящему внимание односельчан. Они намерены дать ход дело о жестоком обращении с животными, тем более, что весь «процесс» заснят на видео. Комментарий МВД касательно произошедшего будет опубликован позже.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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