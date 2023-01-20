Власти Башкирии предложили бабушке участника СВО без туалета и воды дождаться весны

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
На странице главы Башкирии 17 января появилось сообщение от жителя республики Дмитрия Ш. Мужчина заподозрил власти Благоварского района в том, что они «заняли глухую оборону» и не придерживаются принципа «своих не бросаем». Со слов Дмитрия, 83-летняя жительница района воспитывала мальчика-сироту, он вырос и ушел добровольцем на спецоперацию, а его единственная родственница, опекуном которой он и является, осталась жить в «так называемом доме» без водопровода и санузла.
По словам мужчины, неоднократные обращения в администрацию района власти игнорируют и даже не посещают пожилую женщину, чтобы оценить, в каких условиях она проживает. Дмитрий считает, что условия жизни бабушки «не соответствуют даже моральным принципам». Мужчина попросил у главы района посильной помощи и заявил, что внук женщины «после СВО придет жить в этот дом, так как больше идти ему некуда».
Власти Благоварского района ответили мужчине и заявили, что «ответственность за содержание жилого дома лежит на самих собственниках», а внук-доброволец как сирота получил от государства благоустроенную квартиру, где он и зарегистрирован. Что касается водопровода для бабушки, то власти сообщили, что «врезка трубы невозможна из-за сильного промерзания грунта в период аномальных морозов», однако пообещали, что вода у бабушки появится после того, как «установится положительная температура».