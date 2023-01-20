mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Власти Башкирии предложили бабушке участника СВО без туалета и воды дождаться весны

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI

В Башкирии 83-летней бабушке участника СВО без туалета и воды предложили ждать весны

Единственный опекун женщины на СВО, а его бабушка живет в плохих условиях.

На странице главы Башкирии 17 января появилось сообщение от жителя республики Дмитрия Ш. Мужчина заподозрил власти Благоварского района в том, что они «заняли глухую оборону» и не придерживаются принципа «своих не бросаем». Со слов Дмитрия, 83-летняя жительница района воспитывала мальчика-сироту, он вырос и ушел добровольцем на спецоперацию, а его единственная родственница, опекуном которой он и является, осталась жить в «так называемом доме» без водопровода и санузла.

По словам мужчины, неоднократные обращения в администрацию района власти игнорируют и даже не посещают пожилую женщину, чтобы оценить, в каких условиях она проживает. Дмитрий считает, что условия жизни бабушки «не соответствуют даже моральным принципам». Мужчина попросил у главы района посильной помощи и заявил, что внук женщины «после СВО придет жить в этот дом, так как больше идти ему некуда».

так выглядит жилье женщинытак выглядит жилье женщины
Бабушка вынуждена в почтенном возрасте ходить по водуБабушка вынуждена в почтенном возрасте ходить по воду
так выглядит жилье женщины
Фото: vk.com/Дмитрий Ш.

Власти Благоварского района ответили мужчине и заявили, что «ответственность за содержание жилого дома лежит на самих собственниках», а внук-доброволец как сирота получил от государства благоустроенную квартиру, где он и зарегистрирован. Что касается водопровода для бабушки, то власти сообщили, что «врезка трубы невозможна из-за сильного промерзания грунта в период аномальных морозов», однако пообещали, что вода у бабушки появится после того, как «установится положительная температура».

Стало известно, какую помощь получат участники СВО из Башкирии, а какой лишатся
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Невоспитанный и ржачный»: жители Башкирии о мэре Агидели, который велел «заткнуться»
Сегодня, 02:00
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
16 января 10:30
Крещенские морозы отменяются: на выходных в горах Башкирии потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 05:01
Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники
18 января 05:53
Жители поселка Нагаево под Уфой вновь остались без электричества
Сегодня, 04:29
Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии
17 января 11:02