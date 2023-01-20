Власти Башкирии предложили бабушке участника СВО без туалета и воды дождаться весны

Власти Благоварского района ответили мужчине и заявили, что «ответственность за содержание жилого дома лежит на самих собственниках», а внук-доброволец как сирота получил от государства благоустроенную квартиру, где он и зарегистрирован. Что касается водопровода для бабушки, то власти сообщили, что «врезка трубы невозможна из-за сильного промерзания грунта в период аномальных морозов», однако пообещали, что вода у бабушки появится после того, как «установится положительная температура».