Этой весной из Уфы возобновят прямые авиаперелеты в Минск и обратно

Ранее рейс Уфа-Минск существовал, однако в 2021 году его приостановили, теперь же власти региона намерены не только возобновить данные рейсы, но и субсидировать данное направление, если по началу он не будет приносить прибыли перевозчиком. К слову перевозчиком будет являться российская авиакомпания, однако какая именно пока что Радий Хабиров в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь., где анонсировал рейс, не раскрыл.