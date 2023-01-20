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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Этой весной из Уфы возобновят прямые авиаперелеты в Минск и обратно

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI
Рейс прекращался в 2021 году, однако власти решили вернуть его в нынешнем году, в первую очередь «для интенсивного ведения бизнеса».

О сотрудничестве Башкирии с Белоруссией, которое укрепляется и развивается, накануне в ходе визита в страну рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, резонно отметивший. что для того, чтобы продуктивно и «интенсивно» вести бизнес с соседней дружественной страной, необходимо наличие прямого авиасообщения между их столицами Минском и Уфой.

Ранее рейс Уфа-Минск существовал, однако в 2021 году его приостановили, теперь же власти региона намерены не только возобновить данные рейсы, но и субсидировать данное направление, если по началу он не будет приносить прибыли перевозчиком. К слову перевозчиком будет являться российская авиакомпания, однако какая именно пока что Радий Хабиров в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь., где анонсировал рейс, не раскрыл.

Однако полеты из Башкирии в Белоруссию нужны не только бизнесу, но и остальным категориям граждан, которым страна должна быть интересна и с точки зрения туризма.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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