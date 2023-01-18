Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на Крещение

Уже завтра православные христиане отметят один из главных церковных праздников — Крещение Господне. По традиции в этот день верующие совершают омовение в купели — в этом году для жителей республики подготовили 99 мест для купания
.
Как сообщают синоптики Башгидромета, на территории республики 19 января ожидается слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -22,-27°, днём -7,-12°, в горных районах до -2°.
По данным сервиса Яндекс Погода, в Уфе 19 января ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит -12, -16 градусов Цельсия, ночью -16, -19 градусов.