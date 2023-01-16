К Дню Крещения Господня в Башкирии оборудуют 97 купелей: публикуем список

МЧС по РБ отмечает, что в местах купания в день праздника будут дежурить спасатели и медики. Купели для удобства граждан будут оборудованы поручнями и лестницами, также в местах купания планируется установить обогреваемые палатки для смены одежды, биотуалеты и точки общепита с горячим чаем.