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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

К Дню Крещения Господня в Башкирии оборудуют 97 купелей: публикуем список

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI

К Дню Крещения Господня в Башкирии оборудуют 97 купелей

Один из главных христианских праздников отмечается уже на этой неделе

Уже 19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В этот день верующие традиционно совершают крещенские купания. Специально для этого в республике планируется оборудовать 97 купелей.

МЧС по РБ отмечает, что в местах купания в день праздника будут дежурить спасатели и медики. Купели для удобства граждан будут оборудованы поручнями и лестницами, также в местах купания планируется установить обогреваемые палатки для смены одежды, биотуалеты и точки общепита с горячим чаем.

Список организованных мест для купания в этом году выглядит следующим образом:

  • Абзелиловский район — деревня Зеленая поляна, ул. Курортная, д. 1, озеро Якты-Куль, пляж ООО «Санаторий «Юбилейный», озеро Мулдаккуль (Соленое), село Гусево, река Янгелька;
  • Альшеевский район — река Дема в 0,5 км от села Раевский;
  • Архангельский район — река Аскых, деревня Новоустиновка;
  • Аскинский район — оборудованный бассейн на источнике № 5 «Святой ключ» возле деревни Новые Казанчи;
  • Аургазинский район — пруд Чиганлы в деревне Юламаново;
  • Баймакский район — Пруд Чиганлы в деревне Юламаново;
  • Сибай — река Худолаз (Туяляс) территория городского пляжа;
  • Бакалинский район — пруд село Дияшево;
  • Бакалинский район — «Святой источник» вблизи с. Килеево;
  • Бакалинский район — пруд село Бугабашево, СП Михайловский сельсовет;
  • Балтачевский район — Кундашлинский сельсовет, деревня Курачево, Родник;
  • Белебеевский район — Г. Белебей, городской пруд по ул. Войкова;
  • Белокатайский район — село Новобелокатай, источник «Девятая пятница»;
  • Белорецкий район — г. Белорецк, река Белая в районе городской бани, пруд с. Тирлянский (пересечение ул. Первомайской и пер. Первомайского);
  • Белорецкий район — Елкинский родник (колодец) на улице Чапаева с. Инзер
  • ЗАТО Межгорье — река Малый Инзер, в районе ул. Геологов;
  • Бижбулякский район — село Бижбуляк, родник «Сипатр», село Базлык, родник «Большой родник»;
  • Бирский район — р. Белая в районе затона (р. Белая на 2001,6 км);
  • Благоварский район — р. Кармасан село Языково;
  • Благовещенский район — г. Благовещенск, р. Белая;
  • Благовещенский район — Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь;
  • Гафурийский район — река Белая в районе села Табынское;
  • Гафурийский район — Минеральные источники ГУП санаторий Красноусольский;
  • Давлекановский район — г. Давлеканово, ул. Черноярская, городской пляж, река Дема;
  • Дуванский район — с. Метели р. Ай, напротив храма Преображения;
  • Дуванский район — с. Месягутово, р. Ай (в районе ул. Береговая, д. 9);
  • Дуванский район — с. Вознесенка, ул. Малиновка, Святой источник, с. Михайловка, Михайловская плотина, ул. Лесная;
  • Дюртюлинский район — г. Дюртюли р.Белая в районе бывшей комхозной переправы;
  • Ермекеевский район — купель «Вознесенский источник» вблизи с. Нижнеулу-Елга Купель «40 родников» вблизи с. Елань-Чишма;
  • Зианчуринский район — с. Исянгулово р Большой Ик «Яблоньки»;
  • Зилаирский район — с. Зилаир, р. Зилаир;
  • Иглинский район — д. Ягодная пруд «Ягодный»;
  • Ишимбайский район — г. Ишимбай, Кузьминовский пруд, пруд на р.Тайрук, Верхоторское сельское поселение;
  • Калтасинский район — село Калтасы, купель на территории Храма в честь Новомученников и исповедников Российских, село Кутерем, купель на территории Ионна-Предтеченского Храма, деревня Нижний Качмаш купель на реке Качмаш, деревня Старый Холм, пруд;
  • Караидельский район — село Байки, река Байкинка;
  • Кармаскалинский район — водоем «Холодный ключ» деревня Улукулево;
  • Краснокамский район — Николо-Березовка, река Кама;
  • Нефтекамск — Озеро Светлое;
  • Агидель — Озеро Апаиш
  • Кугарчинский район — село Семеново-Петровское, река Иртюбяк, под мостом по ул. Колхозная; село Мраково, река Большой Ик примерно 270 м ниже моста через реку Большой Ик (район выхода ул. Пушкина к берегу реки;
  • Куюргазинский район — центральный пруд в с. Ермолаево
  • Кумертау — городской пруд
  • Кушнаренковский район — Озеро на ул. Прогрессовская с. Тарабердино
  • Мелеузовский район — Г. Мелеуз, река Белая-район пляжа, поселок Зирган, река Белая, 750 м восточнее от п. Зирган, села Нордовка, река Ашкадар, село Нугуш, «Теплое озеро», село Воскресенское, река Тор, ул. Советская, деревня Корнеевка, р. Сухайла, деревня Старомусино, р. Белая, село Васильевка, р. Белая, Родник «Святой источник» в 1,5 км от д. Конаревка;
  • Мечетлинский район — река Барсук село Малоустьикинское;
  • Мишкинский район — возле моста на реке Бирь село Камеево;
  • Миякинский район — село Ильчигулово, святой источник «Зыяратлы койо»;
  • Нуримановский район — база отдыха «Бухта Кила»; Родник парка «Красный ключ» по адресу: с. Красный ключ, ул. Шуняева; озеро Упкан Куль село Нимислярово
  • Салаватский район — деренвня Комсомол источник «Кургазак»;
  • Стерлитамак — река Ашкадар в районе городского пляжа (ул. Пушкина, 63); район реки Белая, прилегающий к территории  аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС г. Салавата;
  • Туймазинский район — г. Туймазы, ул. 8 Марта, 13 на  территории Свято-Андреевского  храма г. Туймазы (купель), пруд  с. Верхнетроицкое, д. Воздвиженка, ул. Церковная, 13А (купель);
  • Город Октябрьский — Озеро МУП СОК «Спартак»;
  • Уфимский район — СП Дмитриевский сельсовет д. Подымалово, ул. Хуторская д. 15, пруд у часовни, с. Красный Яр, ул. Чапаева 31/1, СП Николаевский сельсовет д. Николаевка, пруд Куликовский, СП Чесноковский сельсовет с. Чесноковка, р.Берсувань;
  • Учалинский район — Городской пруд;
  • Учалинский район — село Миндяк, улица Озерная, озеро Миссили;
  • Федоровский район — купель в Покровско-Еннатском мужском монастыре по адресу: деревня Новомихайловка, река Ашкадар;
  • Федоровский район — купель (пруд в конце улицы) с. Федоровка, ул. Луговая;
  • Хайбуллинский район — село Акъяр река Таналык, село Бурибай река Бурибай;
  • Чекмагушевский район — пруд с. Юмашево;
  • Чишминский район — Калмашевское водохранилище в микрорайоне «ЖБЗ»;
  • Янаульский район — ГТС (река Янаулка), городское поселение г. Янаул.

Отметим, что для жителей Уфы в этом году будут доступны семь купелей — по одной в каждом районе города. Также утром 19 января Уфимская епархия Русской Православной Церкви организует Крестные ходы.

#Азамат Нухов#Общество
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