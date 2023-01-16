К Дню Крещения Господня в Башкирии оборудуют 97 купелей: публикуем список

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Уже 19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В этот день верующие традиционно совершают крещенские купания. Специально для этого в республике планируется оборудовать 97 купелей.
МЧС по РБ отмечает, что в местах купания в день праздника будут дежурить спасатели и медики. Купели для удобства граждан будут оборудованы поручнями и лестницами, также в местах купания планируется установить обогреваемые палатки для смены одежды, биотуалеты и точки общепита с горячим чаем.
Список организованных мест для купания в этом году выглядит следующим образом:
Отметим, что для жителей Уфы в этом году будут доступны семь купелей — по одной в каждом районе города. Также утром 19 января Уфимская епархия Русской Православной Церкви организует Крестные ходы.