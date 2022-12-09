В небе над Уфой встали световые столбы

Из-за сильных морозов в небе над столицей Башкирии заметили световые столбы, достаточно редкий оптический эффект, а именно яркую вертикальную полосу, которая тянется от источника света. Происходит оно от того, что в атмосфере группируются плоские кристаллы льда. Столб света вырастает от сильного источника света, свет идет снизу и рассеивается на зависших в воздухе кристаллах вертикально.