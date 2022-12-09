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В небе над Уфой встали световые столбы

Сегодня, 06:22
Фото: Сергей Рихтер / соцсети

Над Уфой заметили и засняли редкое атмосферное явление

Мороз в Уфе создал в небе уникальную картину.

Из-за сильных морозов в небе над столицей Башкирии заметили световые столбы, достаточно редкий оптический эффект, а именно яркую вертикальную полосу, которая тянется от источника света. Происходит оно от того, что в атмосфере группируются плоские кристаллы льда. Столб света вырастает от сильного источника света, свет идет снизу и рассеивается на зависших в воздухе кристаллах вертикально.

Автор фото фотограф Сергей Рихтер из Уфы заснял на смартфон и выложил в социальных сетях.

Не так давно в небе над Уфой было замечено другое необычное, но красивое явление — солнечное гало.

 

Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление
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#Ирина Деревянчук#Город
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