«Ничего не нужно придумывать»: Путин объяснил особенность Башкирии

— Здесь ничего не нужно придумывать. С момента добровольного вхождения в Российскую империю башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию, миссию защиты внешних рубежей единого Отечества, пограничной стражи. В 1812 году во время Отечественной войны 1812 года Башкирия почти целиком посадила все мужское население с 15 лет на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны. Поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что и сегодня при решении задач в ходе специальной военной операции по защите наших людей на Донбассе, Херсонщине, в Запорожье, республика ведет себя также ответственно, с одной стороны тепло и душевно по отношению к тем людям, которые принимают участие в ходе военных действий, к их семьям и в тоже время по государственному. Кроме всего прочего Уфа, столица республики, где мы сейчас находимся, так сложилось тоже исторически, всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского Ислама. Ислама просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире. И в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны, в этом смысле можно сказать, что Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе России — развернуто ответил Владимир Путин.