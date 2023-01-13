В небе над Уфой в день прощания с Рахимовым произошли «пробки» из-за визита Путина

После того как Владимир Путин простился с Муртазой Рахимовым он провел рабочую встречу с Радием Хабировым. Однако пока спецборт не вылетел из Уфы в аэропорту столицы Башкирии не могли приземлиться сразу несколько самолетов, которые были вынуждены нарезать круги над республикой и соседними областями.