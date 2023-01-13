В небе над Уфой в день прощания с Рахимовым произошли «пробки» из-за визита Путина

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сегодня, 13 января в Уфе Башкирия прощалась с ушедшим из жизни на 89-году жизни президентом республики Муртазой Рахимовым. На церемонию прощания прибыл президент России Владимир Путин, центр Уфы некоторое время был перекрыт, однако «пробки» были не только на земле, но и в небе.
После того как Владимир Путин простился с Муртазой Рахимовым он провел рабочую встречу с Радием Хабировым. Однако пока спецборт не вылетел из Уфы в аэропорту столицы Башкирии не могли приземлиться сразу несколько самолетов, которые были вынуждены нарезать круги над республикой и соседними областями.