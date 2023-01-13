Мнения разделились: половина уфимцев не хочет отдыхать на старый Новый год

Новогодние каникулы прошли, а праздники все не кончаются. Так сегодня 13 января для некоторых жителей своеобразный дубль 31 декабря, ведь в ночь с 13 на 14 января наступает Новый год по старому календарю, смещенному на две недели.
Однако не все уфимцы готовы продолжить праздновать. так по результатам опроса экономически активного населения России в нынешнем году отмечать старый Новый год намереваются лишь 27% опрошенных. Причем отмечать собираются без размаха, всего 7% участников опроса отметят праздник в том числе и с коллегами, остальные ограничатся символическим домашним застольем. Данные собрали и опубликовали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
А вот придания празднику статуса официального и как следствие выходного дня хочет меньшинство — 32% респондентов, почти половина опрошенных — 49% выступает против дополнительного выходного.