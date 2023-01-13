Мнения разделились: половина уфимцев не хочет отдыхать на старый Новый год

Однако не все уфимцы готовы продолжить праздновать. так по результатам опроса экономически активного населения России в нынешнем году отмечать старый Новый год намереваются лишь 27% опрошенных. Причем отмечать собираются без размаха, всего 7% участников опроса отметят праздник в том числе и с коллегами, остальные ограничатся символическим домашним застольем. Данные собрали и опубликовали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.