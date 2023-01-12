ФСБ Башкирии предупредила экс-полицейского о том, что он рискует разгласить гостайну

Экс-полицейский, ранее служивший в отделе МВД в Кармаскалинском районе Башкирии получил официальное предупреждение от управления Федеральной службы безопасности по Башкирии. В целях профилактики попадания секретных документов, хранящихся на личном неаттестованном компьютере экс-правоохранителя в интернет мужчину предупредили о риске, а также о том, какое наказание могло бы грозить ему в случае, если бы документы попали в открытый доступ.