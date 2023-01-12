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ФСБ Башкирии предупредила экс-полицейского о том, что он рискует разгласить гостайну

Сегодня, 07:46
Фото: пресс-служба УФСБ по Башкирии
Мужчина хранил на личном компьютере секретные документы, которые рисковали «утечь» в интернет.

Экс-полицейский, ранее служивший в отделе МВД в Кармаскалинском районе Башкирии получил официальное предупреждение от управления Федеральной службы безопасности по Башкирии. В целях профилактики попадания секретных документов, хранящихся на личном неаттестованном компьютере экс-правоохранителя в интернет мужчину предупредили о риске, а также о том, какое наказание могло бы грозить ему в случае, если бы документы попали в открытый доступ.

В случае если бы копии засекреченных документов каким-либо образом стали достоянием общественности, бывший страж правопорядка мог бы угодить за решетку на срок до 4 лет. 

В Башкирии ФСБ заинтересовалась хранившим сведения о частичной мобилизации чиновником
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#Общество#Ирина Деревянчук
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