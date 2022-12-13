mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии ФСБ заинтересовалось хранившим сведения о частичной мобилизации чиновником

Сегодня, 06:54
Фото: УФСБ по РБ

ФСБ предупредило чиновника из Башкирии, хранившего представляющие гостайну документы

Копии секретных документов нашли в компьютере с выходом в Интернет.

Это создавало возможность для разглашения государственной тайны. Управление ФСБ по республике объявило нарушителю предупреждение.

В ведомстве установили, что завсектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района Александр Никоноров обрабатывал и хранил электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к сети Интернет, «что не исключало возможности их разглашения». Сведения были доверены чиновнику по службе, уточнили в пресс-службе УФСБ по РБ.

Предупреждение объявлено в рамках профилактики преступлений, дознание и предварительное следствие по которым проводят органы безопасности. Если муниципальный служащий продолжит нарушать законодательство, его могут привлечь к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

#Происшествия#Мобилизация#2#Наталья Балыкова
Подпишитесь
Жителям района Уфы незаконно начислили почти 3 млн рублей коммунальных платежей
Сегодня, 04:56
В Башкирии хотят внести поправку в Трудовой кодекс в интересах участников СВО
Сегодня, 05:54
Шиханы Башкирии Торатау, Юрактау и Куштау стали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО
11 декабря 09:53
Метель и морозы до -25: какая погода ждет жителей Башкирии в начале этой недели
Вчера, 03:38
Лишившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб покорив Килиманджаро
11 декабря 06:05
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
Вчера, 04:38