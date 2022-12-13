В Башкирии ФСБ заинтересовалось хранившим сведения о частичной мобилизации чиновником

Это создавало возможность для разглашения государственной тайны. Управление ФСБ по республике объявило нарушителю предупреждение.
В ведомстве установили, что завсектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района Александр Никоноров обрабатывал и хранил электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к сети Интернет, «что не исключало возможности их разглашения». Сведения были доверены чиновнику по службе, уточнили в пресс-службе УФСБ по РБ.
Предупреждение объявлено в рамках профилактики преступлений, дознание и предварительное следствие по которым проводят органы безопасности. Если муниципальный служащий продолжит нарушать законодательство, его могут привлечь к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до четырех лет.