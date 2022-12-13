В Башкирии ФСБ заинтересовалось хранившим сведения о частичной мобилизации чиновником

В ведомстве установили, что завсектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района Александр Никоноров обрабатывал и хранил электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к сети Интернет, «что не исключало возможности их разглашения». Сведения были доверены чиновнику по службе, уточнили в пресс-службе УФСБ по РБ.