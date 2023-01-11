Хищное животное заметили среди жилых домов в Башкирии

В Янаульском районе Башкирии, буквально в черте деревень была замечена лесная рысь. Животное заметили из автомобиля и засняли как большая дикая кошка осматривается на обочине дороги, судя по всему снято видео близ одной из деревень, на кадрах виден забор предположительно контейнерной площадки для мусора.
Судя по видео, рысь заметила внимание машины к ней. Она некоторое время смотрела на машину, после чего отправилась в сторону лесопосадки.
Последнее что известно о местоположении лесной гостьи — около 15 часов она была замечена возле Султыево в сторону Старокудашево, однако это данные комментаторов в социальных сетях.