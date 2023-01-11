mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хищное животное заметили среди жилых домов в Башкирии

Сегодня, 12:00
Фото: скриншот видео vk.com/yanaul_online
Красивая большая, но хищная «кошка» может представлять опасность.

В Янаульском районе Башкирии, буквально в черте деревень была замечена лесная рысь. Животное заметили из автомобиля и засняли как большая дикая кошка осматривается на обочине дороги, судя по всему снято видео близ одной из деревень, на кадрах виден забор предположительно контейнерной площадки для мусора.

Видео: vk.com/yanaul_online

Судя по видео, рысь заметила внимание машины к ней. Она некоторое время смотрела на машину, после чего отправилась в сторону лесопосадки.

Последнее что известно о местоположении лесной гостьи — около 15 часов она была замечена возле Султыево в сторону Старокудашево, однако это данные комментаторов в социальных сетях.

В Башкирии драка за еду вызвала лишь умиление у пользователей соцсетей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
«Нет доходов»: в Башкирии родителям массово отказывают в новом универсальном пособии
Сегодня, 11:07
В Салавате мобилизовали единственного детского тренера вратарей по хоккею
Сегодня, 10:51
График плановых отключений холодной воды на неделю с 9 до 15 января в Уфе
Сегодня, 10:06
В Башкирии бьюти-процедуры в салоне красоты обернулись ожогами и кровавыми рубцами
Сегодня, 09:43
«Мыши бегают по квартире»: Из-за мороза в Башкирии обострилась проблема вывоза мусора
Вчера, 11:20
В Башкирии продолжаются сильные ночные морозы до -40 градусов
Сегодня, 09:15