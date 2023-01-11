Хищное животное заметили среди жилых домов в Башкирии

В Янаульском районе Башкирии, буквально в черте деревень была замечена лесная рысь. Животное заметили из автомобиля и засняли как большая дикая кошка осматривается на обочине дороги, судя по всему снято видео близ одной из деревень, на кадрах виден забор предположительно контейнерной площадки для мусора.