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В Башкирии драка за еду вызвала лишь умиление у пользователей соцсетей

Сегодня, 11:26
Фото: скриншот видео из группы vk.com/Подслушано Салават

В Башкирии на видео засняли драку лесных зайцев в промзоне за еду

В Башкирии на видео засняли драку лесных зайцев в промзоне за еду

В башкирском городе Салават предположительно работник одного из промышленных предприятий заснял на видео стаю лесных зайцев в белоснежных зимних шубках, которые вступили в противостояние из-за угощения. Автор видео прикармливает лесных гостей, однако распределить угощение между собой у лесных обитателей не выходит, пока собраться спокойно едят гостинцы от заводчанина, несколько зайцев «устроили разборки», в ходе которых пытались выяснить, кому же достанется провиант. Однако дрались зайцы без особой прыти, не причиняя друг другу особой боли.

Видео: видео из группы vk.com/Подслушано Салават

Пользователям соцсетей «драка» пришлась по нраву. Зайцев за «буйный» нрав никто не осудил, а лишь пожалел лесных пушистиков, которые вынуждены выходить к людям в поисках пищи.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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