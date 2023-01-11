В Башкирии драка за еду вызвала лишь умиление у пользователей соцсетей

В башкирском городе Салават предположительно работник одного из промышленных предприятий заснял на видео стаю лесных зайцев в белоснежных зимних шубках, которые вступили в противостояние из-за угощения. Автор видео прикармливает лесных гостей, однако распределить угощение между собой у лесных обитателей не выходит, пока собраться спокойно едят гостинцы от заводчанина, несколько зайцев «устроили разборки», в ходе которых пытались выяснить, кому же достанется провиант. Однако дрались зайцы без особой прыти, не причиняя друг другу особой боли.