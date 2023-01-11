В Башкирии драка за еду вызвала лишь умиление у пользователей соцсетей

В башкирском городе Салават предположительно работник одного из промышленных предприятий заснял на видео стаю лесных зайцев в белоснежных зимних шубках, которые вступили в противостояние из-за угощения. Автор видео прикармливает лесных гостей, однако распределить угощение между собой у лесных обитателей не выходит, пока собраться спокойно едят гостинцы от заводчанина, несколько зайцев «устроили разборки», в ходе которых пытались выяснить, кому же достанется провиант. Однако дрались зайцы без особой прыти, не причиняя друг другу особой боли.
Пользователям соцсетей «драка» пришлась по нраву. Зайцев за «буйный» нрав никто не осудил, а лишь пожалел лесных пушистиков, которые вынуждены выходить к людям в поисках пищи.