СМИ: в ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии «безбашенный Фанис»

Известность Фанис Хусаинов получит тем, что в составе батальона, по информации администрации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь.