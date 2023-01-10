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СМИ: в ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии «безбашенный Фанис»

Сегодня, 05:45
Известность Хусаинов получил после того, как в составе батальона, по информации администрации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР.

Ряд СМИ сообщают о возможной смерти добровольца Фаниса Хусаинова из села Новокайпаново Татышлинского района, который прославился тем, что угнал БТР противника. Официального подтверждения о смерти мужчины на данный момент нет. 

Так, глава Буль-Кайпановского сельсовета Флюр Зиннатуллин заявил ИА «Татар информ», что официального документа о гибели Фаниса Хусаинова еще нет, однако информацию об этом подтверждают ребята, уехавшие вмести с ним на СВО.

— Мы связались с ребятами, уехавшими на СВО вместе с Фанисом. Хотя нет официального документа о его гибели, ребята подтвердили, что это правда. Когда привезут тело, еще не известно. Обычно погибших привозят из Ростова в Уфу. Возможно, с ним тоже так будет, — приводит слова Флюра Зиннатуллина «Татар информ».

Как сообщили корреспонденту Mkset в администрации Татышлинского района, официальной информации о смерти Фаниса Хусаинова — нет.

Информация о возможной гибели мужчины появилась в социальных сетях еще в конце декабря. Тогда источник Mkset в администрации Татышлинского района не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, местные власти не располагали никакой информацией об участнике специальной военной операции.

Фанис Хусаинов окончил сельхозколледж, а в период с 2016 по 2017 года проходил службу в армии. В 2022 году отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца, службу проходил службу в составе батальона «Барс 17».

Известность Фанис Хусаинов получит тем, что в составе батальона, по информации администрации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь.

Ранее мужчина в интервью главному редактору «Башкирской энциклопедии» заявлял, что его не сразу взяли в добровольцы из-за имевшейся у него судимости, однако он «постарался, чтобы его взяли». 
— Лежал, лежал перед телевизором и пошёл в военкомат. Меня сначала не взяли в батальон Шаймуратова — судимость была. Но я постарался, чтобы меня взяли. Мама же нас для этого рожала, а не для того, чтобы дома лежать, — заявлял Фанис. 

Кроме того, студия «Муха» создала боевой листок «Сабля Шаймуратова». Фаниса Хусаинова в комиксах назвали «безбашенным Фанисом». 

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