mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Родили не чтобы дома лежать»: доброволец из Башкирии объяснил свое участие в СВО

Сегодня, 07:43
Фото: t.me/ilgizsoltanmorat
Изначально мужчину не хотели брать в добровольческий отряд.

Доброволец из Башкирии Фаниса Х. посоветовал бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, быть на позитиве и не терять боевой дух. Об этом он сообщил в интервью в телеграм-канале «Уршак» директора «Башкирской энциклопедии», социолога и также добровольца-участника СВО Ильгиза Султанмуратова.

Кроме того, мужчина рассказывает, что сначала его не взяли в добровольческий батальон имени Шаймуратова, так как он имел судимость.

— Лежал, лежал перед телевизором и пошёл в военкомат. Меня сначала не взяли в батальон Шаймуратова — судимость была. Но я постарался, чтобы меня взяли. Мама же нас для этого рожала, а не для того, чтобы дома лежать, — заявляет мужчина.

Также Фанис Х. добавил, что у бойцов в зоне СВО есть все необходимое и созданы необходимые условия.

— У нас все есть, хотя некоторые люди говорят, что нет еды, холодно. Нас поддерживают, командование хорошее, глава Татышлинского района несколько раз отправил гуманитарную помощь, — добавил он.

Подпишитесь
«Один сын на СВО, другой в коме. Как дальше жить?»: как уфимка борется за своих детей
Вчера, 11:05
Будет ли объявлена мобилизация в Башкирии в январе 2023 года
Сегодня, 05:57
Мэрия Уфы намерена выселить из леса на Трамплине скандальный зоопарк
Сегодня, 07:50
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
28 ноября 09:56
Местечко для эльфа: в ЖК Terle Park построят домик по мотивам детской фантазии
Сегодня, 04:00