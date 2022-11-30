«Родили не чтобы дома лежать»: доброволец из Башкирии объяснил свое участие в СВО

Доброволец из Башкирии Фаниса Х. посоветовал бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, быть на позитиве и не терять боевой дух. Об этом он сообщил в интервью в телеграм-канале «Уршак» директора «Башкирской энциклопедии», социолога и также добровольца-участника СВО Ильгиза Султанмуратова.
Кроме того, мужчина рассказывает, что сначала его не взяли в добровольческий батальон имени Шаймуратова, так как он имел судимость.
— Лежал, лежал перед телевизором и пошёл в военкомат. Меня сначала не взяли в батальон Шаймуратова — судимость была. Но я постарался, чтобы меня взяли. Мама же нас для этого рожала, а не для того, чтобы дома лежать, — заявляет мужчина.
Также Фанис Х. добавил, что у бойцов в зоне СВО есть все необходимое и созданы необходимые условия.
— У нас все есть, хотя некоторые люди говорят, что нет еды, холодно. Нас поддерживают, командование хорошее, глава Татышлинского района несколько раз отправил гуманитарную помощь, — добавил он.