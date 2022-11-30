«Родили не чтобы дома лежать»: доброволец из Башкирии объяснил свое участие в СВО

— Лежал, лежал перед телевизором и пошёл в военкомат. Меня сначала не взяли в батальон Шаймуратова — судимость была. Но я постарался, чтобы меня взяли. Мама же нас для этого рожала, а не для того, чтобы дома лежать, — заявляет мужчина.