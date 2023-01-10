mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Мыши бегают по квартире»: Из-за мороза в Башкирии обострилась проблема вывоза мусора

Сегодня, 11:20
Фото: фото из соцсетей
Чиновники просят граждан с пониманием отнестись к тому, что из-за морозов ломаются мусоровозы.

Нагрянувшие в Башкирию экстремально низкие температуры обнажили немало проблем, тут и общественный транспорт, который стал ходить с перебоями и другие усугубившиеся «привычные» проблемы. Присоединился к ним и вывоз мусора, а точнее его невывоз, а как следствие переполненные контейнерные площадки, которые по словам жителей разрастаются и превращаются в свалки.

Одна из жалоб на странице у главы Башкирии Радия Хабирова сообщает. что по адресу улица Сельская, 8 подъезд 5 стоит зловонный запах исходящий из мусоропровода.

— Мусоропровод забит. В подъезде в подвале полно мышей, которые уже бегают по квартире, прошу произвести обработку и чистку мусоропровода. Обращения в ЖЭУ Шакша не принесли никаких результатов — пишет в комментариях разгневанный жилец дома.

Но проблема с вывозом мусора достаточно остро стоит не только в Уфе, но и в Уфимском районе и других городах Башкирии. Так житель деревни Федоровка Уфимского района (Ольховский сельсовет) считает, что местные власти «вообще забыли про вывоз мусора».

— Площадка не оборудована забором. Сельсовет обещает оградить площадку уже второй год. Контейнеры переполнены. Мусорная куча состоящая из веток, покрышек и прочего мусора лежит около площадки- вне контейнерной площадки и вне бетонной поверхности с августа месяца. Меры по устранению свалки рядом с площадкой не предпринимаются, свалка разрастается все больше. В данное время прикрыта снегом. Прошу принять меры! — требует житель деревни.

Однако ситуация с несвоевременным вывозом мусора в Уфимском районе власти объясняют тем, что в связи с аномально низкими температурами, количество вышедших машин на линию резко сократилось. Жителям объяснили, что регоператор МУП САХ по причине поломки спец. автомобиля не произвел вывоз отходов, но в будущем после потепления вывезет мусор в приоритетном порядке.

куча из Михайловки в Уфимском районе куча из Михайловки в Уфимском районе
деревня Федоровка в Уфимском районедеревня Федоровка в Уфимском районе
Стерлитамак, улица СоциалистическаяСтерлитамак, улица Социалистическая
ЖК "Миловский парк" в Уфимском районеЖК "Миловский парк" в Уфимском районе
куча из Михайловки в Уфимском районе
Фото: vk.com/Виктор Горонков

Ситуацию же с появлением вокруг площадки свалки прокомментировали в  администрации Ольховсовского сельсовета, и пояснили, что сегодня, 10 января, специалисты провели субботник вокруг контейнерной площадки и постарались сложить накопившийся мусор более компактно, подготовив его для вывоза.

Стоит отметить, что власти Уфы заблаговременно предупреждали уфимцев о том, что из-за аномально низких температур не будут вывозить мусор со дворов. Причиной назвали то, что мусоровозы имеют ограниченный функционал при работе в условиях низких температур, а именно гидравлические механизмы и шланги при 28-30 градусах мороза могут давать сбои.  МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», регопреатор, который обслуживает Уфу и еще 14 районов Башкирии, скорректировал график выхода мусоровозов на работу и некоторое время работать сможет лишь «морозостойкая» техника.

Отметим, что появлялись и жалобы на переполненные контейнерные площадки в других городах, например в Стерлитамаке, однако там негодование горожан осталось без комментариев от властей. Однако можно предположить, что и в других городах, которые обслуживаются другими регоператорами, также как и в Уфе ждут когда ослабнут морозы.

а так выглядит контейнерная площадка в Стерлитамакском районе.
Фото: vk.com/Виталий Федотов

Но предположить еще не значит знать положение дел, ведь судя по ответу властей Стерлитамакского района о морозах и работе техники в морозы речи не идет, видимо морозостойкость у регоператоров и правда может разниться. Так житель села  Новая Отрадовка в Стерлитамакском районе Башкирии на странице у главы посетовал, что с его контейнерной площадки «не вывозили мусор с прошлого года. И это не из-за морозов.»

В ответ на его претензию представитель администрации района, пояснила, что сегодня, 10 января, в районе провели рабочее совещание с представителями регоператора «Эко-Сити» по вопросу вывоза ТКО, в том числе и с улицы Школьной села Новая Отрадовка.

— Установили срок устранения недостатков — 10–11 января. Вопрос на контроле — сообщила Регина Спевак без каких-либо отсылок к стоящим в республике морозам.
Мусорный регоператор Уфы не заплатил 40 млн рублей за вред окружающей среде
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына
Сегодня, 05:26
МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре
Сегодня, 04:51
Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы
8 января 08:49
Мороз дал жару: как Уфа и Башкирия пережили первый аномально холодный рабочий день
Сегодня, 06:20
Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Башкирии
Сегодня, 03:23
Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей
Вчера, 14:46