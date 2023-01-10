«Мыши бегают по квартире»: Из-за мороза в Башкирии обострилась проблема вывоза мусора

Нагрянувшие в Башкирию экстремально низкие температуры обнажили немало проблем, тут и общественный транспорт, который стал ходить с перебоями и другие усугубившиеся «привычные» проблемы. Присоединился к ним и вывоз мусора, а точнее его невывоз, а как следствие переполненные контейнерные площадки, которые по словам жителей разрастаются и превращаются в свалки.
Одна из жалоб на странице у главы Башкирии Радия Хабирова сообщает. что по адресу улица Сельская, 8 подъезд 5 стоит зловонный запах исходящий из мусоропровода.
— Мусоропровод забит. В подъезде в подвале полно мышей, которые уже бегают по квартире, прошу произвести обработку и чистку мусоропровода. Обращения в ЖЭУ Шакша не принесли никаких результатов — пишет в комментариях разгневанный жилец дома.
Но проблема с вывозом мусора достаточно остро стоит не только в Уфе, но и в Уфимском районе и других городах Башкирии. Так житель деревни Федоровка Уфимского района (Ольховский сельсовет) считает, что местные власти «вообще забыли про вывоз мусора».
— Площадка не оборудована забором. Сельсовет обещает оградить площадку уже второй год. Контейнеры переполнены. Мусорная куча состоящая из веток, покрышек и прочего мусора лежит около площадки- вне контейнерной площадки и вне бетонной поверхности с августа месяца. Меры по устранению свалки рядом с площадкой не предпринимаются, свалка разрастается все больше. В данное время прикрыта снегом. Прошу принять меры! — требует житель деревни.
Однако ситуация с несвоевременным вывозом мусора в Уфимском районе власти объясняют тем, что в связи с аномально низкими температурами, количество вышедших машин на линию резко сократилось. Жителям объяснили, что регоператор МУП САХ по причине поломки спец. автомобиля не произвел вывоз отходов, но в будущем после потепления вывезет мусор в приоритетном порядке.
Ситуацию же с появлением вокруг площадки свалки прокомментировали в администрации Ольховсовского сельсовета, и пояснили, что сегодня, 10 января, специалисты провели субботник вокруг контейнерной площадки и постарались сложить накопившийся мусор более компактно, подготовив его для вывоза.
Стоит отметить, что власти Уфы заблаговременно предупреждали уфимцев о том, что из-за аномально низких температур не будут вывозить мусор со дворов. Причиной назвали то, что мусоровозы имеют ограниченный функционал при работе в условиях низких температур, а именно гидравлические механизмы и шланги при 28-30 градусах мороза могут давать сбои. МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», регопреатор, который обслуживает Уфу и еще 14 районов Башкирии, скорректировал график выхода мусоровозов на работу и некоторое время работать сможет лишь «морозостойкая» техника.
Отметим, что появлялись и жалобы на переполненные контейнерные площадки в других городах, например в Стерлитамаке, однако там негодование горожан осталось без комментариев от властей. Однако можно предположить, что и в других городах, которые обслуживаются другими регоператорами, также как и в Уфе ждут когда ослабнут морозы.
Но предположить еще не значит знать положение дел, ведь судя по ответу властей Стерлитамакского района о морозах и работе техники в морозы речи не идет, видимо морозостойкость у регоператоров и правда может разниться. Так житель села Новая Отрадовка в Стерлитамакском районе Башкирии на странице у главы посетовал, что с его контейнерной площадки «не вывозили мусор с прошлого года. И это не из-за морозов.»
В ответ на его претензию представитель администрации района, пояснила, что сегодня, 10 января, в районе провели рабочее совещание с представителями регоператора «Эко-Сити» по вопросу вывоза ТКО, в том числе и с улицы Школьной села Новая Отрадовка.
— Установили срок устранения недостатков — 10–11 января. Вопрос на контроле — сообщила Регина Спевак без каких-либо отсылок к стоящим в республике морозам.