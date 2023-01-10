«Мыши бегают по квартире»: Из-за мороза в Башкирии обострилась проблема вывоза мусора

Но предположить еще не значит знать положение дел, ведь судя по ответу властей Стерлитамакского района о морозах и работе техники в морозы речи не идет, видимо морозостойкость у регоператоров и правда может разниться. Так житель села Новая Отрадовка в Стерлитамакском районе Башкирии на странице у главы посетовал, что с его контейнерной площадки «не вывозили мусор с прошлого года. И это не из-за морозов.»