Мусорный регоператор Уфы не заплатил 40 млн рублей за вред окружающей среде

Задолжал регоператор за негативное воздействие, который он оказал на окружающую среду, а именно за размещение производственных отходов на полигоне, находящемся в эксплуатации и за выбросы, загрязняющие воздух. Предприятие покрыло 12 млн рублей задолженности из 51 млн рублей. По решению суда взыскана с предприятия будет и остальная сумма долга.