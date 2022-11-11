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Мусорный регоператор Уфы не заплатил 40 млн рублей за вред окружающей среде

Вчера, 12:18
Фото: 1MI

Суд взыскал с регоператора Уфы «МУП САХ» 40 млн рублей за вред окружающей среде

С оператора по вывозу и переработке мусора «Спецавтохозяйство» взыскали часть задолженности за 2021 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 11 ноября.

Суд в Башкирии удовлетворил требования природоохранной прокуратуры к одному из региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов и обращению с ними. Надзорный орган обратился в суд из-за того, что «МУП САХ» оплатил менее четверти задолженности, которая образовалась в 2021 году.

Задолжал регоператор за негативное воздействие, который он оказал на окружающую среду, а именно за размещение производственных отходов на полигоне, находящемся в эксплуатации и за выбросы, загрязняющие воздух. Предприятие покрыло 12 млн рублей задолженности из 51 млн рублей. По решению суда взыскана с предприятия будет и остальная сумма долга.

#Ирина Деревянчук
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