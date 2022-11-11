Мусорный регоператор Уфы не заплатил 40 млн рублей за вред окружающей среде

Суд в Башкирии удовлетворил требования природоохранной прокуратуры к одному из региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов и обращению с ними. Надзорный орган обратился в суд из-за того, что «МУП САХ» оплатил менее четверти задолженности, которая образовалась в 2021 году.
Задолжал регоператор за негативное воздействие, который он оказал на окружающую среду, а именно за размещение производственных отходов на полигоне, находящемся в эксплуатации и за выбросы, загрязняющие воздух. Предприятие покрыло 12 млн рублей задолженности из 51 млн рублей. По решению суда взыскана с предприятия будет и остальная сумма долга.