Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Башкирии

После появления в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова комментария жительницы Стерлитамака о гибели новорожденного ребенка на руках у матери после того как ее ребенка якобы не госпитализировали, несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие, историю стали тиражировать в том числе и СМИ. Обратили внимание на вопиющую ситуацию и правоохранители, а именно следователи, причем федерального масштаба.