Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Башкирии

После появления в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова комментария жительницы Стерлитамака о гибели новорожденного ребенка на руках у матери после того как ее ребенка якобы не госпитализировали, несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие, историю стали тиражировать в том числе и СМИ. Обратили внимание на вопиющую ситуацию и правоохранители, а именно следователи, причем федерального масштаба.
Так председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. главы следственного управления Следкома России по Башкирии Ильясу Масаллимову возбудить уголовное дело по факту гибели четырехмесячного младенца, глубоко изучить доводы матери потерявшей ребенка, а также провести спектр экспертиз. Ход расследования и его последующие результаты поставлены на контроль в федеральном ведомстве.