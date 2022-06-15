В Башкирии младенческая смертность снизилась на 21,3%

Ранее сообщалось, что Башкирия в 2021 году не достигла плана по снижению младенческой смертности. Так, в отчете властей сообщалось, что в целом показатель удалось снизить на 1,8% или до 5,6 случая на одну тысячу родившихся детей. Тем не менее подчеркивается, что планировалось достичь показателя в 5,0 случая на тысячу.