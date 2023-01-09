Курултай Башкирии разработает закон, который поможет идентифицировать погибших в СВО

Региональный парламент Башкирии занимается разработкой проекта закона о геноме человека, который в будущем поможет в том числе и идентифицировать погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. В парламенте Башкирии полагают, что наличие генетической базы могло бы существенно упростить идентификацию погибших на СВО военнослужащих, приводя в пример тот факт, что на сегодняшний день в ряде случаев установить личность погибших крайне сложно.
— База данных с генетической информацией значительно упростила бы поиски. Данная технология может получить широкое распространение в уголовной практике органов внутренних дел — заявили в региональном парламенте, уточнив, что для реализации проекта будет необходима правовая база.
Уточняется, что на данный момент речь идет лишь о минимальном «фрагментарном» генетическом банке, достаточном для идентификации личности, однако в будущем такая генетическая база сможет помогать в том числе и в здравоохранении, например при диагностике генетических заболеваний, однако для этого потребуются существенные затраты как финансов так и времени.