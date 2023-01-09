Курултай Башкирии разработает закон, который поможет идентифицировать погибших в СВО

Уточняется, что на данный момент речь идет лишь о минимальном «фрагментарном» генетическом банке, достаточном для идентификации личности, однако в будущем такая генетическая база сможет помогать в том числе и в здравоохранении, например при диагностике генетических заболеваний, однако для этого потребуются существенные затраты как финансов так и времени.