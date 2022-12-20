Новорожденных в Башкирии будут проверять более чем на 40 генетических заболеваний

Медико-генетический центр в Уфе стал одним из 11 таких центров в России, где младенцы будут обследованы более чем на 40 генетических болезней, тогда как привычный скрининг на генетические заболевания «пяточка» (называется так, потому, что у младенца в возрасте до 10 дней кровь забирается из пяток) может выявить лишь 5 заболеваний. Фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, или врожденная дисфункция коры надпочечников, врожденный гипотиреоз, галактоземия и муковисцидоз.