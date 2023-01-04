В Башкирии из-за пожара погубившего пожилую пару и их 54-летнего сына, возбудили дело

Следствие установило, что погибшими в пожаре оказались хозяева дома 1938 и 1940 года рождения и их 54-летний сын. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также назначить и провести комплекс экспертиз, а также опросить очевидцев происшествия. Озвучили в пресс-службе Следкома по Башкирии и предварительную причину трагедии, по предварительным данным возгорание мог спровоцировать аварийный режим работы электрооборудования.