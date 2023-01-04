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В Башкирии из-за пожара погубившего пожилую пару и их 54-летнего сына, возбудили дело

Сегодня, 08:36
Фото: пресс-служба Следкома по Башкирии
Уголовное дело уже возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности, известна и предварительная причина пожара.

Пожар, бушевавший минувшей ночью в деревне Ибракаево Стерлибашевского района республики, стал поводом для возбуждения следователями уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. О пожаре, которых охватил весь дом на площади 92 квадратных метра Mkset сообщал здесь.

Следствие установило, что погибшими в пожаре оказались хозяева дома 1938 и 1940 года рождения и их 54-летний сын. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также назначить и провести комплекс экспертиз, а также опросить очевидцев происшествия. Озвучили в пресс-службе Следкома по Башкирии и предварительную причину трагедии, по предварительным данным возгорание мог спровоцировать аварийный режим работы электрооборудования.

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#Ирина Деревянчук
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