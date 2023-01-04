В Башкирии дотла сгорел жилой дом, в пожаре погибли три человека

В ночь с 3 на 4 января в деревне Ибракаево Стерлибашевского района произошел пожар. В 2 часа 38 минут сообщение о горении жилого дома по улице Ленина поступило в МЧС, однако по прибытию пожарных дом горел уже по всей своей площади в 92 метра. Тушили пожар 28 человек и 12 единиц техники.