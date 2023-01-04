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В Башкирии дотла сгорел жилой дом, в пожаре погибли три человека

Сегодня, 05:39
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Среди погибших двое пожилых граждан и один мужчина 1968 года рождения.

В ночь с 3 на 4 января в деревне Ибракаево Стерлибашевского района произошел пожар. В 2 часа 38 минут сообщение о горении жилого дома по улице Ленина поступило в МЧС, однако по прибытию пожарных дом горел уже по всей своей площади в 92 метра. Тушили пожар 28 человек и 12 единиц техники.

Уже во время проливки конструкций и разборки пожара в доме были обнаружены тела троих погибших, пожилых мужчины и женщины 1938 и 1940 года рождения, а также мужчины 1968 года рождения.

Сейчас специалисты работают над установлением причин и обстоятельств трагедии, также по указанию начальника ГУ МЧС по Башкирии Марата Латыпова на место происшествия отправился его заместитель Владимир Горин. Сообщается и о том, что в администрации района прошло внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

 

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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