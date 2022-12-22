Глава Минобра Башкирии сделал важное заявление о масочном режиме в школах

Министр образования республики Айбулат Хажин высказался о мерах предосторожности в учебных заведениях на фоне обострения ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Так, по словам главы ведомства, решение о введении карантина в школах либо отдельных классах остается за директором школы. Также до начала каникул рекомендуется повторно ввести в школах практику ношения масок, чтобы избежать распространения инфекции.
Напомним, что учебный процесс в образовательных учреждениях приостанавливается когда количество заболевших учеников класса или воспитанников группы превышает 20%. Причем какими именно респираторными инфекциями заболевают дети для объявления карантина не важно.
— Порога [по заболеваемости] нам Роспотребнадзор не стал ставить, но вот здесь на предусмотрительность директора, его здравый смысл, его здравую логику, — отметил Хажин.
В ходе пресс-конференции также прозвучал вопрос о школьных елках и другимх праздничных мероприятиях.
— Если школа закрыта на карантин, то никаких праздничных, торжественных мероприятий априори быть не может, — высказался глава Минбора.