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Глава Минобра Башкирии сделал важное заявление о масочном режиме в школах

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI

Хажин заявил о необходимости соблюдать масочный режим в школах Башкирии до каникул

Айбулат Хажин рассказал, при каких условиях вводится карантин в учебных заведениях, а также озвучил рекомендации по недопущению распространения инфекции

Министр образования республики Айбулат Хажин высказался о мерах предосторожности в учебных заведениях на фоне обострения ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Так, по словам главы ведомства, решение о введении карантина в школах либо отдельных классах остается за директором школы. Также до начала каникул рекомендуется повторно ввести в школах практику ношения масок, чтобы избежать распространения инфекции.

Напомним, что учебный процесс в образовательных учреждениях приостанавливается когда количество заболевших учеников класса или воспитанников группы превышает 20%. Причем какими именно респираторными инфекциями заболевают дети для объявления карантина не важно.

— Порога [по заболеваемости] нам Роспотребнадзор не стал ставить, но вот здесь на предусмотрительность директора, его здравый смысл, его здравую логику, — отметил Хажин.

В ходе пресс-конференции также прозвучал вопрос о школьных елках и другимх праздничных мероприятиях.

— Если школа закрыта на карантин, то никаких праздничных, торжественных мероприятий априори быть не может, — высказался глава Минбора.

#Азамат Нухов
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