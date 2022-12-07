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Власти Башкирии назвали условие для объявления карантина в школах

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI

Учебный процесс в Башкирии приостановят в случае респираторных инфекций у 20% класса

Какие именно респираторные инфекции будут у детей для карантина непринципиально.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и прочими респираторными инфекциями в Башкирии пока что не вызывает тревоги у властей, тем более что зимой заболеваемость традиционно растет и не становится поводом для чрезвычайной обеспокоенности.

Однако условия для объявления карантина в школах и в дошкольных учреждениях известны, учебный процесс в образовательных учреждениях приостанавливается когда количество заболевших учеников класса или воспитанников группы превышает 20%. Причем какими именно респираторными инфекциями заболевают дети для объявления карантина не важно.

Напомним, несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью сезонными заболеваниями в Башкирии, сознательных граждан в Роспотребнадзоре призывают соблюдать масочный режим.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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