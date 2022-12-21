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Жена мобилизованного пожаловалась на бюрократию при получении соцподдержки в Башкирии

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
Супруга военнослужащего поблагодарила главу за меры поддержки, но возмутилась их исполнением на местах.


На странице у главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий супруги мобилизованного из Башкирии военнослужащего Зифы Б. Женщина выразила главе республики благодарность за введенные в регионе меры поддержки для семей мобилизованных, но призналась в том, что получить их на местах непросто, и «надо пройти целый квест».

Женщина посетовала на то, что во время мобилизации и сборов перед отправкой дополнительных документов не собирали, «а как помощь получить надо 500 документов».

— По новостям только и говорят, как нас государство поддерживает — скидки, сертификаты и т. д., но мне Администрация Октябрьского района даже перезвонить не может уже три недели! — возмутилась супруга мобилизованного мужчины.

О ситуации в администрации района Зифа Б. рассказала на странице у главы достаточно подробно, и возмутилась почему там подобным образом относятся к проблемам семей мобилизованных.

— 29 ноября я кое-как дозвонилась до Администрации Октябрьского района, там записали моё обращение и номер телефона, и сказали что перезвонят. Но никто не позвонил. Потом я поехала в Администрацию Нагаево, подумав, что личная явка будет эффективнее, там тоже сказали, что перезвонят и все. Три недели прошло, от них требовалось всего узнать и сообщить мне, по какому адресу или телефону мне обратиться, чтоб получить обещанный сертификат на газификацию и скидку на оплату электроэнергии — сообщила женщина.

По словам Зифы Б. «даже посылку чтобы отправить надо было узнать данные через военкомат».

— Я обзвонила все военкоматы Уфы. Но мне так и никто не ответил. Итак на каждом шагу ощущается отсутствие мужчины рядом. Тут еще вся система против тебя. Прошу Вас решить вопрос насчёт мер поддержки, и упростить их получение — обратилась к главе женщина.

Автору комментария ответили со страницы Администрации главы Республики Башкортостан и попросили выслать дополнительные данные, Зифа Б. сообщила, что отправила их и ждет ответа.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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