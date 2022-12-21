Жена мобилизованного пожаловалась на бюрократию при получении соцподдержки в Башкирии



На странице у главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий супруги мобилизованного из Башкирии военнослужащего Зифы Б. Женщина выразила главе республики благодарность за введенные в регионе меры поддержки для семей мобилизованных, но призналась в том, что получить их на местах непросто, и «надо пройти целый квест».