Жена мобилизованного пожаловалась на бюрократию при получении соцподдержки в Башкирии

На странице у главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий супруги мобилизованного из Башкирии военнослужащего Зифы Б. Женщина выразила главе республики благодарность за введенные в регионе меры поддержки для семей мобилизованных, но призналась в том, что получить их на местах непросто, и «надо пройти целый квест».
Женщина посетовала на то, что во время мобилизации и сборов перед отправкой дополнительных документов не собирали, «а как помощь получить надо 500 документов».
— По новостям только и говорят, как нас государство поддерживает — скидки, сертификаты и т. д., но мне Администрация Октябрьского района даже перезвонить не может уже три недели! — возмутилась супруга мобилизованного мужчины.
О ситуации в администрации района Зифа Б. рассказала на странице у главы достаточно подробно, и возмутилась почему там подобным образом относятся к проблемам семей мобилизованных.
— 29 ноября я кое-как дозвонилась до Администрации Октябрьского района, там записали моё обращение и номер телефона, и сказали что перезвонят. Но никто не позвонил. Потом я поехала в Администрацию Нагаево, подумав, что личная явка будет эффективнее, там тоже сказали, что перезвонят и все. Три недели прошло, от них требовалось всего узнать и сообщить мне, по какому адресу или телефону мне обратиться, чтоб получить обещанный сертификат на газификацию и скидку на оплату электроэнергии — сообщила женщина.
По словам Зифы Б. «даже посылку чтобы отправить надо было узнать данные через военкомат».
— Я обзвонила все военкоматы Уфы. Но мне так и никто не ответил. Итак на каждом шагу ощущается отсутствие мужчины рядом. Тут еще вся система против тебя. Прошу Вас решить вопрос насчёт мер поддержки, и упростить их получение — обратилась к главе женщина.
Автору комментария ответили со страницы Администрации главы Республики Башкортостан и попросили выслать дополнительные данные, Зифа Б. сообщила, что отправила их и ждет ответа.