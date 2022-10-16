Власти Башкирии объяснили почему отцов троих детей мобилизуют после обещаний отсрочки

На странице в социальной сети ВКонтакте главы Башкирии Радия Хабирова под одним из свежих постов появилось сразу несколько обращений от женщин, которые просили каких-то уточнений от властей касательно отсрочки от частичной мобилизации для мужчин, которые воспитывают троих детей не достигших совершеннолетия. Уточнения понадобились после заявления главы Думского комитета по обороне Андрея Картаполова о полагающейся отсрочке для многодетных.
Однако одного заявления депутата Картаполова для получения отсрочки недостаточно. На одно из сообщений подобного толка ответил сотрудник администрации главы республики Башкортостан Тимур Ханнанов, пояснив, что о заявлении Андрея Картаполова в администрации главы знают.
Да, мы, как и все, видели пост главы комитета Государственной Думы по обороне Андрея Картаполова, что отцам, имеющим трех и более детей, дают отсрочку от мобилизации.Тимур Ханнанов
Однако юридическим основанием для получения отсрочки от мобилизации является публикация соответствующего документа на официальных порталах, их собственно обеспокоенным женщинам и предложил дождаться сотрудник администрации главы Тимур Ханнанов.