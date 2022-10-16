Власти Башкирии объяснили почему отцов троих детей мобилизуют после обещаний отсрочки

На странице в социальной сети ВКонтакте главы Башкирии Радия Хабирова под одним из свежих постов появилось сразу несколько обращений от женщин, которые просили каких-то уточнений от властей касательно отсрочки от частичной мобилизации для мужчин, которые воспитывают троих детей не достигших совершеннолетия. Уточнения понадобились после заявления главы Думского комитета по обороне Андрея Картаполова о полагающейся отсрочке для многодетных.