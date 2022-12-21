Дезертирство — это умысел: как в Башкирии судят военных, сбежавших со службы

Контрактник Алексей Г. покинул воинскую часть 1 февраля и вплоть до середины мая находился у себя дома по месту регистрации. За это время он успел избить и ограбить человека. Из постановления следует, что 16 мая около двух часов ночи мужчина сначала нанес удары потерпевшему руками и ногами, а затем забрал его телефон стоимостью 6 тысяч, гитару за 5 тысяч рублей, и 3 тысячи рублей наличными. Суд оценил весь ущерб потерпевшего в 14399 рублей 92 копейки, учитывая телесные повреждения, физическую боль и моральные страдания. На следующий день, 17 мая, Гудков самостоятельно пришел в отдел полиции и признался сразу в двух преступлениях. За самовольное оставление части ему дали шесть месяцев лишения свободы, а вот срок за избиение и ограбление человека в приговоре не указан.