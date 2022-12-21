Дезертирство — это умысел: как в Башкирии судят военных, сбежавших со службы

Судебные решения по делам военнослужащих выносит Уфимский Гарнизонный суд. Все изученные дела были вынесены по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) в отношении тех, кто подписал контракт, но по каким-то причинам оставил место службы.
Самые свежие приговоры по 337 статье — за побег из полевых лагерей. Обстоятельства схожи, но приговоры разные. Получить условных срок за отсутствие в лагере можно благодаря «смягчающему обстоятельству» — например, если у тебя есть малолетний ребенок. В противном случае, за подобные преступления суд приговаривал военнослужащего к реальному сроку.
Фидан К. заключил контракт в 2021 году и до апреля нынешнего года ни разу самовольно не покинул воинскую часть. «Самовольно оставил полевой лагерь» Фидан 8 апреля 2022 года и спустя четыре месяца был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в квартире по месту жительства. Свою вину контрактник признал и пояснил, что уважительных причин для оставления места службы у него не было. Однако из-за смягчающих обстоятельств мужчине удалось избежать реального срока — суд учел у подсудимого наличие малолетнего ребенка и жены. Его приговорили к одному году условно.
«Условку» дают тем, кто отсутствовал на службе менее чем один месяц. Кроме малолетнего ребенка или беременной жены суд считает смягчающим обстоятельством раскаяние в своем поступке и возвращение в часть.
Тимур В. покинул воинскую часть и сообщил, что оставил службу с целью восстановить утраченные документы — с такой просьбой он обращался в ОМВД России, поэтому доказать это не составило особого труда. После того, как мужчина решил свои дела на «гражданке», он пришел в администрацию своего села и признался, что он военнослужащий, который без разрешения оставил часть. Ему назначили наказание в виде ограничения по военной службе сроком на год с удержанием из его денежного довольствия в доход государства 10%.
Реальные сроки выносят по 4 части ст. 337 — это тот случай, когда военнослужащий покидает место службы более чем на месяц. Иногда полиции удается поймать нарушителей в ходе розыска — чаще всего их находят по месту жительства.
Виталий С. покинул полевой лагерь, в котором находился. Мужчина заключил контракт в 2020 году — сразу после прохождения срочной службы в армии. Он ушел с места службы 4 апреля и находился у себя дома до 5 мая. Суд учел смягчающим обстоятельством тот факт, что подсудимый «принимал участие в миротворческой операции на территории иностранного государства, свою вину признал и в содеянном раскаялся». Мужчину осудили по 4 части статьи 337 УК РФ и приговорили к шести месяцам лишения свободы.
Судя по изученным делам, это не является отягчающим обстоятельством. На решение суда влияло и то, что человек привлекается к уголовной ответственности впервые, воспитывался в многодетной семье или рос без одного родителя.
Наиболее часто встречающийся приговор за месячное отсутствие на службе — 6 месяцев ограничения свободы. По меньшей мере одно дело содержит не только материалы об оставлении места службы, но и преступления, которые подсудимый успел совершить на «гражданке».
Контрактник Алексей Г. покинул воинскую часть 1 февраля и вплоть до середины мая находился у себя дома по месту регистрации. За это время он успел избить и ограбить человека. Из постановления следует, что 16 мая около двух часов ночи мужчина сначала нанес удары потерпевшему руками и ногами, а затем забрал его телефон стоимостью 6 тысяч, гитару за 5 тысяч рублей, и 3 тысячи рублей наличными. Суд оценил весь ущерб потерпевшего в 14399 рублей 92 копейки, учитывая телесные повреждения, физическую боль и моральные страдания. На следующий день, 17 мая, Гудков самостоятельно пришел в отдел полиции и признался сразу в двух преступлениях. За самовольное оставление части ему дали шесть месяцев лишения свободы, а вот срок за избиение и ограбление человека в приговоре не указан.
Реальные сроки выносят по 4 части ст 337 УК РФ — когда военнослужащий покидает место службы более чем на месяц. В таком случае реальный срок осужденных составляет примерно один год лишения свободы. А если смотреть на приговоры по 3 части ст. 337 (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца), то приговоры чаще всего встречаются условные.
Если посмотреть содержание, то статья 337 относиться к контрактникам и тут складывается ощущение, что по ней судят военных только по контрактной службе. Но это не так. Как объяснил Mkset адвокат Павел Передрук, военнослужащие, призванные по мобилизации, приравнены к военнослужащим по контракту, поэтому ответственность у них одинаковая.
— Покинуть воинскую часть военнослужащие по собственному усмотрению не могут за исключением крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам военнослужащего, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, — поясняет Передрук.
А вот если отсутствие в части будет менее двух суток, то могут привлечь к лишь к дисциплинарной ответственности.
За побег есть еще одна, более тяжкая статья — 338 УК РФ (дезертирство; самовольное оставление части и места службы, а также неявку на службу, совершенные с определенной целью: избежать военной обязанности). На сегодняшний день Уфимский гарнизонный суд не вынес ни одного решения по данной статье. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.
Дезертирство, это, в первую очередь, умысел. Это преступление всегда совершается с осознанным намерением уклониться от военной службы вообще, а не только оставить ее на определенный срок.
— Разница между 337 и 338 заключается в том, что в первом случае оставление месту службы или части носит временный характер, а в случае дезертирства, такое преступление имеет цель полностью освободиться от службы, — говорит адвокат.
Каждого из тех, кто сбежал, судили по 337 статье. Они не называли своей целью оставление службы навсегда, а лишь на определенный срок. Обвиняемый может заявить, что планировал вернуться на службу. Это значительно смягчает меру пресечения: оставление части карается сроком всего до двух лет лишения свободы и квалифицируется по 337 статье.