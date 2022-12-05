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В Сибае мэр провел жертвоприношение и заказал службу в храме за участников СВО

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
Об этом сам мэр Сибая сообщил в своих социальных сетях

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев провел жертвоприношение и заказал службу в храме за участников специальной военной операции. Как отметил чиновник в своих социальных сетях, участие в спецоперации принимают добровольцы и мобилизованные разных национальностей и вероисповедания.

Так, по мусульманской традиции был проведен курбан-ашы и помолился в мечети микрорайона Золото. Кроме того, в православном храме «Отрада и утешение» была заказа служба.

— За каждого из наших бойцов будет прочитана молитва, — сообщил Азамат Юлдашбаев.
Фото: Азамат Юлдашбаев // vk.com
#Элина Сайфранова
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