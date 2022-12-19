Глава ГИБДД Башкирии экстренно обратился к жителям региона

Глава ГИБДД Башкирии сделал экстренное предупреждение жителям региона, в частности, участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
Так, рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть бдительны и и внимательным. Владимир Севастьянов также подчеркнул, что на водители лежит ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Отметим, что сегодня, 19 декабря, в Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного гололеда и отложения мокрого снега на проводах и деревьях.
В МЧС жителям рекомендуется выбрать нескользящую обувь и передвигаться максимально аккуратно. Водителям — увеличить дистанцию на дороге, пристегиваться и не отвлекаться на гаджеты.
— Заранее притормаживайте перед собой сложным участком, не идите на рискованный обгон, — сообщают в МЧС Башкирии.
Между тем, температура воздуха сегодня днем поднимется до +2 градусов, однако ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.