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Погода в Уфе заметно ухудшиться на этой неделе

Сегодня, 12:12
Фото: Артур Салимов / 1MI
В республике ожидается ледяной дождь и мокрый снег. На дорогах может возникать гололедица и снежные накаты.

В Уфе сегодня прошел ледяной дождь, о чем ранее сообщали синоптики Башгидрометцентра. В грядущий понедельник, 19 декабря, погодные условия на территории также останутся неблагоприятными. 

На территории республики ожидаются обильные осадки: снег, снег с дождем и ледяной снег. Возможно образование гололедицы, а также снежных заносов и накатов.  Мокрый снег может налипать на деревья и провода. На отдельных участках прогнозируется ухудшение видимости — до 500 метров и менее. Температура ночью составит -5,-10°, днем 0,-5°.

О правилах безопасности напоминают в региональном МЧС. В случае сильного ветра не рекомендуется находиться вблизи от линий электропередач, деревьев и прочих нависающих конструкций. Не рекомендуется также оставлять под ними автомобили. 

— Не оставляйте детей без присмотра. Переходя дорогу, будьте очень внимательны. Водителям рекомендуем ограничить выезд на дальние расстояния. При движении по дороге соблюдайте дистанцию между автомобилями, скоростной режим, не забывать про ремни безопасности, не отвлекайтесь на гаджеты. Отправляясь в дальнюю поездку возьмите теплые вещи, запас еды и топлива», — напоминают в МЧС.

 
 
#Азамат Нухов#Город
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