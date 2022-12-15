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Телеведущий Дмитрий Губерниев пообещал провести эфир по биатлону в шапке от Хабирова

Сегодня, 12:32
Фото: ИА "Башинформ"
Известный телеведущий высоко оценил подарок от главы Башкирии.

Известный телевизионный ведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев получил в Башкирии ценный и теплый подарок от главы республики Радия Хабирова. Им оказалась теплая пушная шапка, национальный головной убор башкирских батыров, сообщило ИА «Башинформ».

Знак благодарности от республики Радий Хабиров вручил Дмитрию Губерниеву с назиданием вести в ней биатлонные трансляции.

— Мы давно к вам присматривались и думали, потянете на башкира или нет. Я думаю, вы точно настоящий башкир. Примите в знак благодарности от республики этот подарок — нашу башкирскую шапку. Будете в ней вести биатлон — такими словами глава сопроводил данный жест.

Дмитрий Губерниев подарок примерил и видимо оценил по достоинству, ведь после примерки он заявил, что обязательно проведет эфир по биатлону в этой шапке.

Отметим, что биатлон и Башкирия тесно связаны в том числе и тем, что ряд сильнейших российских биатлонистов, таких как Эдуард Латыпов, Анна Кунаева, Мария Дубровская, Антон Бабиков и многие другие маститые спортсмены.

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#Ирина Деревянчук
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