Телеведущий Дмитрий Губерниев пообещал провести эфир по биатлону в шапке от Хабирова

Известный телевизионный ведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев получил в Башкирии ценный и теплый подарок от главы республики Радия Хабирова. Им оказалась теплая пушная шапка, национальный головной убор башкирских батыров, сообщило ИА «Башинформ».
Знак благодарности от республики Радий Хабиров вручил Дмитрию Губерниеву с назиданием вести в ней биатлонные трансляции.
— Мы давно к вам присматривались и думали, потянете на башкира или нет. Я думаю, вы точно настоящий башкир. Примите в знак благодарности от республики этот подарок — нашу башкирскую шапку. Будете в ней вести биатлон — такими словами глава сопроводил данный жест.
Дмитрий Губерниев подарок примерил и видимо оценил по достоинству, ведь после примерки он заявил, что обязательно проведет эфир по биатлону в этой шапке.
Отметим, что биатлон и Башкирия тесно связаны в том числе и тем, что ряд сильнейших российских биатлонистов, таких как Эдуард Латыпов, Анна Кунаева, Мария Дубровская, Антон Бабиков и многие другие маститые спортсмены.