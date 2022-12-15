Телеведущий Дмитрий Губерниев пообещал провести эфир по биатлону в шапке от Хабирова

Отметим, что биатлон и Башкирия тесно связаны в том числе и тем, что ряд сильнейших российских биатлонистов, таких как Эдуард Латыпов, Анна Кунаева, Мария Дубровская, Антон Бабиков и многие другие маститые спортсмены.