Дмитрий Губерниев восхитился затопленной набережной Уфы

Примечательно, что накануне, 1 июня, уфимская набережная оказалась затопленной. Так, вода покрыла собой пешеходные дорожки около зоны отдыха, тем не менее жителей это не остановило — многие предпочли расположиться на лежаках в окружении воды. Сообщается, что затопление произошло из-за подъема уровня реки Белой.