В заповедном районе Башкирии браконьер убил беззащитного спящего медведя в берлоге

В Бурзянском районе Башкирии, который по праву считается уникальным и заповедным, правоохранители задержали браконьеров, которые транспортировали тушу убитого ими медведя. К своей незаконной деятельности 54-летний ранее судимый гражданин подключил местных жителей 35 и 38 лет, они должны были помочь ему транспортировать тело зверя. Произошло задержание близ деревни Байгазино.
Как предварительно выяснили правоохранители, лицензии на охоту у 54-летнего мужчины не было, зато при обыске у него обнаружилось кое-что поинтересней, а именно 2 охотничьих оружия, более 20 патронов, нож и тушу животного.
Известно и то, как именно браконьер «поохотился». Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, он заприметил в берлоге медведя и решил воспользоваться моментом. Прямо «дома» он и застрелил животное. Теперь полиция занимается установлением всех обстоятельств дела, также решается вопрос и о возбуждении уголовного дела по данному факту.