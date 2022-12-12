В заповедном районе Башкирии браконьер убил беззащитного спящего медведя в берлоге

Известно и то, как именно браконьер «поохотился». Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, он заприметил в берлоге медведя и решил воспользоваться моментом. Прямо «дома» он и застрелил животное. Теперь полиция занимается установлением всех обстоятельств дела, также решается вопрос и о возбуждении уголовного дела по данному факту.