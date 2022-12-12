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В заповедном районе Башкирии браконьер убил беззащитного спящего медведя в берлоге

Сегодня, 12:25
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
У задержанного прошел обыск, в ходе которого обнаружили настоящий арсенал.

В Бурзянском районе Башкирии, который по праву считается уникальным и заповедным, правоохранители задержали браконьеров, которые транспортировали тушу убитого ими медведя. К своей незаконной деятельности 54-летний ранее судимый гражданин подключил местных жителей 35 и 38 лет, они должны были помочь ему транспортировать тело зверя. Произошло задержание близ деревни Байгазино.

Как предварительно выяснили правоохранители, лицензии на охоту у 54-летнего мужчины не было, зато при обыске у него обнаружилось кое-что поинтересней, а именно 2 охотничьих оружия, более 20 патронов, нож и тушу животного.

Известно и то, как именно браконьер «поохотился». Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, он заприметил в берлоге медведя и решил воспользоваться моментом. Прямо «дома» он и застрелил животное. Теперь полиция занимается установлением всех обстоятельств дела, также решается вопрос и о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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