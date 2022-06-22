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В Башкирии мужчина прогуливался по городу с медведем

22 июня 10:39
Фото: 1MI
Животное доверчиво прижималось к мужчине и не отходило от него.

В сети появилась видеозаписи из города Октябрьский в Башкирии, на которой запечатлены мужчина и маленький медвежонок. На кадрах видно, как животное вприпрыжку бежит за мужчиной и резвится на газоне.

Неизвестно где именно житель Октябрьского нашел медвежонка, однако, судя по видеозаписи, отношения между ними доверительные. В частности, животное доверчиво прижимается к ноге мужчины и далеко от него не отходит.

Тем временем, автора видеоролика данная ситуация обеспокоила, потому он и обратился в администрацию города Октябрьского с просьбой отреагировать.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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