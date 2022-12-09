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В Башкирии 60 школьных классов были закрыты на карантин

Сегодня, 12:22
Тем не менее закрытых на карантин школ в Башкирии — нет.

Власти Башкирии закрыли на карантин 60 школьных классов по гриппу и ОРВИ. Как сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин, школы, в соответствии с СанПиНом, должны принимать решение о приостановлении учебного и процесса и введении ограничений в том случае, если 20% и более детей отсутствуют по причине причине острых респираторных инфекций.

— Если в классе 20 человек — то карантин в классе объявляется при заболевании 4-х и более учеников, если 25 — то более 5, если 27 или 30 — то более 6, — подчеркивает Айбулат Хажин.

Несмотря на карантин в 60 класса, полностью закрытых школ в Башкирии — нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Башкирии назвала эпидситуацию с гриппом и ОРВИ в республике напряженной.

Роспотребнадзор заявил, что эпидситуация с гриппом и ОРВИ в Башкирии напряженная
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#Элина Сайфранова
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