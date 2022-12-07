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Роспотребнадзор заявил, что эпидситуация с гриппом и ОРВИ в Башкирии напряженная

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI
За неделю число заболевших данными респираторными инфекциями в республике выросло на 47%.

В Уфе прошла пресс-конференция Роспотребнадзора о эпидемиологической обстановке в Башкирии, на которой главный санитарный врач республики Анна Казак сообщила о том, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе выросла на 47%. Такие показатели и дали главному санврачу повод назвать сложившуюся эпидситуацию напряженной. напомнила Анна Казак и о том, что нет способа борьбы в респираторными инфекциями и в частности гриппом, чем вакцинация.

Mkset уже сообщал о том, что в Роспотребнадзоре сказали о перспективе возвращения масочного режима, а также о том, в каком случае гражданам нужен больничный.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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