Роспотребнадзор заявил, что эпидситуация с гриппом и ОРВИ в Башкирии напряженная

В Уфе прошла пресс-конференция Роспотребнадзора о эпидемиологической обстановке в Башкирии, на которой главный санитарный врач республики Анна Казак сообщила о том, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе выросла на 47%. Такие показатели и дали главному санврачу повод назвать сложившуюся эпидситуацию напряженной. напомнила Анна Казак и о том, что нет способа борьбы в респираторными инфекциями и в частности гриппом, чем вакцинация.