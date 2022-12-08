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К субботникам РЭО присоединилось 1500 волонтеров

8 декабря 14:31
Фото: reo.ru
В нескольких регионах Российской Федерации прошли экологические мероприятия при поддержке публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (РЭО).

Как пишет издание rostovgazeta.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что за три года в России сформировалась новая отрасль, которая продолжает развиваться и получает поддержку со стороны государства.  Мероприятия направлены на формирование в стране экономики замкнутого цикла.

 

Несколько просветительских экологических мероприятий состоялись в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, республиках Удмуртия и Якутия. Эковолонтеры организовали лекции и мастер-классы, где рассказали о сортировке отходов и экологичном образе жизни. Также будет проведен экскурс о применении вторсырья в современной архитектуре.

 

Уже по традиции в Волгоградской и Липецкой областях прошли мероприятия по озеленению - активисты высадили деревья на территории парков и детских дошкольных учреждений. Кроме этого, в Липецкой области состоялся плоггинг-забег на Привокзальных прудах, цель которого заключается в очистке территорий от мусора.

 

Помимо мероприятий по озеленению, для снижения выбросов углекислого газа в рамках проекта “Миллион - Родине!” активисты провели сбор макулатуры в Крыму и Свердловской области. 

 

Глава PR-департамента Дмитрий Бойко отметил, что экологическое волонтерство играет значительную роль в экологическом просвещении. Это направление стимулирует формирование новой культуры потребления и заботы об окружающей среде. Текущий год на практике докажет эти тезисы - к концу года ожидается объединение свыше десяти тысяч экологических волонтеров из семидесяти регионов страны.

 

Акция, которая проводится сейчас, знакомит молодежь с работой отрасли. Например, в Саратовской, Омской и Московской областях состоятся экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с ТКО: волонтеры посетят предприятия по переработке отходов.

 

Инициаторами проведения акции стали волонтеры-экологи. Проект получил поддержку ОНФ и реализуется в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла”.

 

#Новости#2#Юлия Кононенко#Общество
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