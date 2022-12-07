Власти сообщили, когда придется пик заболеваемости гриппом в Башкирии

В Башкирии с конца января по февраль ожидается пик по заболеваемости гриппом. Об этом сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции сообщила глава регионального Роспотребназора Анна Казак.
Отмечается, что в группу риска по гриппу входят жители от 60 лет, так как иммунитет у данной категории граждан ослаблен и имеются хронические заболевания, а также беременные и граждане, чья профессия связана с общением с большим числом людей.
Ранее сообщалось, что в Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, в частности, эпидемиологический порог превышен на 61%.