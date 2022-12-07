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Власти сообщили, когда придется пик заболеваемости гриппом в Башкирии

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
В группу риска по заболеваемости гриппом входят беременные, граждане старше 60 лет и те, чья профессия связана с общением с большим числом людей.

В Башкирии с конца января по февраль ожидается пик по заболеваемости гриппом. Об этом сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции сообщила глава регионального Роспотребназора Анна Казак.

Отмечается, что в группу риска по гриппу входят жители от 60 лет, так как иммунитет у данной категории граждан ослаблен и имеются хронические заболевания, а также беременные и граждане, чья профессия связана с общением с большим числом людей.

Ранее сообщалось, что в Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, в частности,  эпидемиологический порог превышен на 61%. 

В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — эпидемиологический порог превышен на 61%
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#Элина Сайфранова
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