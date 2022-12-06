В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — эпидемиологический порог превышен на 61%

На прошедшем оперативном совещании в мэрии Уфы, замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о сложившейся в Уфе эпидемиологической обстановке и пришла к выводу, что ее можно назвать тревожной.
Морозы сыграли свою роль и стали подспорьем для более активного роста заболеваемости ОРВИ. Так за минувшую неделю в Уфе было зафиксировано без малого 11 тысяч случаев, а именно 10 895 случаев, 35,7% от которых это случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет.
Таким образом по сравнению с предшествующей отчетной неделе заболеваемость выросла на 18,2% и находится выше эпидемиологического порога на 61%.
Растет и количество заболевших COVID-19, так в Уфе только за минувшие сутки с нарастающим итогом было зарегистрировано 64 случая заболевания, при этом наблюдается незначительный рост, составивший 29% по сравнению с прошлой неделей.