В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — эпидемиологический порог превышен на 61%

Морозы сыграли свою роль и стали подспорьем для более активного роста заболеваемости ОРВИ. Так за минувшую неделю в Уфе было зафиксировано без малого 11 тысяч случаев, а именно 10 895 случаев, 35,7% от которых это случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет.