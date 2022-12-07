ЧВК «Вагнер» проверит связан ли инцидент в Новошахтинске с заключенным из Башкирии

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий Евгения Пригожина по информации о том, что задержанный в Ростовской области дезертир является бойцом ЧВК «Вагнер». Как сообщил телеграм-канал BAZA, задержанный сегодня мужчина является завербованным заключенным из Башкирии, однако Евгений Пригожин заявил, что эта информация носит закрытый оперативный характер и публичной не является.