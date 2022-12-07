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ЧВК «Вагнер» проверит связан ли инцидент в Новошахтинске с заключенным из Башкирии

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
Евгений Пригожин удивлен тем, что секретная информация попала к журналистам.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий Евгения Пригожина по информации о том, что задержанный в Ростовской области дезертир является бойцом ЧВК «Вагнер». Как сообщил телеграм-канал BAZA, задержанный сегодня мужчина является завербованным заключенным из Башкирии, однако Евгений Пригожин заявил, что эта информация носит закрытый оперативный характер и публичной не является.

Однако по словам бизнесмена эту информацию проверят, как проверят и то, как информация под грифом «совершенно секретно» оказалась у журналистов. Подлежит проверке и то, каким образом человек, о котором идет речь пересек границу РФ.

— В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах — публикует слова бизнесмена Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, 6 декабря в городе Новошахтинск в Ростовской области был объявлен план «Сирена» после того как некий мужчина в камуфляжной форме ранил полицейского и пытался скрыться. Сегодня, 7 декабря его задержали.

Дезертиром стрелявшим по полицейским в Новошахтинске оказался заключенный из Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество
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