ЧВК «Вагнер» проверит связан ли инцидент в Новошахтинске с заключенным из Башкирии

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий Евгения Пригожина по информации о том, что задержанный в Ростовской области дезертир является бойцом ЧВК «Вагнер». Как сообщил телеграм-канал BAZA, задержанный сегодня мужчина является завербованным заключенным из Башкирии, однако Евгений Пригожин заявил, что эта информация носит закрытый оперативный характер и публичной не является.
Однако по словам бизнесмена эту информацию проверят, как проверят и то, как информация под грифом «совершенно секретно» оказалась у журналистов. Подлежит проверке и то, каким образом человек, о котором идет речь пересек границу РФ.
— В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах — публикует слова бизнесмена Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, 6 декабря в городе Новошахтинск в Ростовской области был объявлен план «Сирена» после того как некий мужчина в камуфляжной форме ранил полицейского и пытался скрыться. Сегодня, 7 декабря его задержали.