Дезертиром стрелявшим по полицейским в Новошахтинске оказался заключенный из Башкирии

Мужчина скрывался менее суток и был обнаружен в одной из заброшенных свиноферм города, он пытался оказать сопротивление полиции, но безуспешно. Как сообщает телеграм-канал BAZA этим мужчиной оказался один из заключенных завербованных в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии в Башкирии. Телеграм-канал сообщает о том, что завербован он был из «уфимской ИК-4», однако в Уфе ИК-4 нет, но есть колония с таким номером в городе Салават.