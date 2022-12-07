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Дезертиром стрелявшим по полицейским в Новошахтинске оказался заключенный из Башкирии

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
О том, что задержанный мужчина был завербован в ЧВК «Вагнер» из колонии в Башкирии сообщил телеграм-канал BAZA.

Сегодня, 7 декабря в Ростовской области задержали мужчину, который вчера был замечен на границе Ростовской области и Луганской народной республики в городе Новошахтинск. Мужчина в камуфляжной форме был вооружен пулеметом и ранил полицейского при попытке задержания, после чего скрылся, а в городе был объявлен план «Сирена».

Мужчина скрывался менее суток и был обнаружен в одной из заброшенных свиноферм города, он пытался оказать сопротивление полиции, но безуспешно. Как сообщает телеграм-канал BAZA этим мужчиной оказался один из заключенных завербованных в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии в Башкирии. Телеграм-канал сообщает о том, что завербован он был из «уфимской ИК-4», однако в Уфе ИК-4 нет, но есть колония с таким номером в городе Салават.

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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